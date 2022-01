Bruno, da dupla com Marrone - Ag. News

Publicado 21/01/2022 11:49

Rio - O avião do cantor Bruno, da dupla com Marrone, precisou fazer um pouso alternativo em Sorocaba, no interior de São Paulo, na noite desta quinta-feira. O sertanejo viajava com sua mulher, Mariane, o filho do casal, Enzo, e um amigo, com destino a Uberlândia. Em determinado momento, o piloto achou melhor pousar para fazer a checagem de um aviso luminoso no painel da aeronave.

"Por precaução, às 21h10 de ontem, a aeronave particular precisou pousar em Sorocaba/SP, para checar um aviso luminoso. Ressalto que não houve pousou de emergência e o procedimento foi executado normalmente e em completa segurança. Este é um procedimento comum, previsto e foi adotado visando a completa segurança de todos", relatou o piloto, de acordo com a assessoria de imprensa do cantor.

Ainda de acordo com os representantes do artista, "não houve nenhuma declaração de emergência a nenhum momento e o procedimento de pouso alternativo foi adotado por precaução dele (piloto) para checagem do avião. Bruno e família seguiram viagem de carro e já estão em casa, na cidade de Uberlândia e não precisaram de atendimento médico", finalizou.