Elizângela está internada desde quarta-feira - Divulgação

Elizângela está internada desde quarta-feiraDivulgação

Publicado 21/01/2022 13:52 | Atualizado 21/01/2022 14:18

Rio - A atriz Elizângela, de 67 anos, deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, na noite desta quinta-feira, por conta de problemas respiratórios. De acordo com a assessoria de imprensa da artista, a atriz realmente foi diagnosticada com covid-19 mas já foi negativada.

fotogaleria

"Ela foi positivada no dia 12 de janeiro. Teve apenas sintomas de gripe e estava tranquila. Nessa época, ela não foi internada. Fez o exame, deu positivo, medicaram e ela foi para casa", afirmou Lauro Santanna, empresário de Elizangela. "Como ela já teve problema de pulmão, ela fumou por muitos anos, deu alguma complicação. Ela já teve enfisema pulmonar", completou.

Ainda segundo Lauro, nem ele e nem a filha de Elizângela, Marcelle Sampaio, sabem se a atriz já tomou ou não a vacina contra a covid-19. "Não sei se ela já tomou a vacina da covid. Nunca tinha perguntado isso para ela. Não tenho essa confirmação", garantiu.

O assessor explicou que Marcelle é quem está em contato com o hospital para obter informações sobre a atriz e que a família não autorizou o hospital a divulgar o boletim médico sobre seu estado de saúde. "A Marcelle disse que ela está bem. Ela continua na sala vermelha, mas não tem mais o vírus. Ela tem que continuar lá porque o problema é respiratório. Ela já tinha sido internada há dois anos por enfisema pulmonar, foi até na época da novela, quando ela fazia a mãe da Bibi (Perigosa)", disse o assessor se referindo a novela "A Força do Querer".

"Ela teve sequela no pulmão já nessa época. Só que agora ela teve a covid e não estava se sentindo muito bem e resolveu se internar. Ela não tem mais covid, já negativou", insistiu. "Ela não está intubada. Como eu não vi, é difícil falar. Mas eu acabei de falar com a Marcelle. Ela está estabilizada, saturação está ótima. Está tudo bem", garantiu.

Contra a vacinação

Em dezembro de 2020, Elizângela causou polêmica nas redes sociais ao comparar a vacinação obrigatória contra a covid-19 com um estupro. "Meu corpo, minhas regras", escreveu a atriz ao fazer uma postagem nas redes sociais.