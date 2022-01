Fernando Zor e a ex-namorada, Maiara - Reprodução

Publicado 21/01/2022 14:31

Rio - Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, abriu o jogo sobre o fim do namoro com Maiara e explicou o que causou a separação do casal. Após o sertanejo publicar, em seu Instagram, um vídeo em que canta "Coleção", de Ivete Sangalo, fãs apontaram uma possível indireta para a ex-namorada e o cantor se revoltou com o comentário de uma internauta.

"Gente, vocês têm que saber uma coisa. Quando brincamos com os sentimentos de uma pessoa que ama de verdade.. Só damos valor quando perdemos", escreveu uma pessoa. Ao se deparar com o comentário, Fernando decidiu explicar o motivo do término.

Em resposta, o cantor destacou os bons momentos que viveu ao lado de Maiara, que faz dupla com Maraisa: "Você está errada em tudo que fala, aqui ninguém brincou com os sentimentos de ninguém, pelo contrário, tudo que a gente viveu foi muito especial e deu muito certo! Mas infelizmente a maldade e a energia negativa foi grande demais, a corda não suportou!", desabafou.

"Mas o mais importante disso tudo, é pôr a cabeça no travesseiro e ter a consciência limpa, é olhar para trás e ver o quanto foi especial tudo que a gente viveu juntos. Por favor, parem de causar mais dor", pediu Fernando ao encerrar a publicação. Depois de dois anos entre idas e vindas, o casal de artistas encerrou o relacionamento em dezembro do ano passado, após o cantor supostamente ter traído Maiara no Natal.

