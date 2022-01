Jojo Todynho com o noivo, Lucas Souza - Reprodução

Publicado 21/01/2022 16:31

Rio - Durante participação no podcast "Bulldog Show", Jojo Todynho comentou sobre os receios que teve de se envolver com o noivo, Lucas Souza. A cantora ainda contou detalhes do início do relacionamento.

fotogaleria "A minha história com o Lucas é muito bonita, porque em meio a tantas coisas o amor sempre venceu. Eu falo pra ele que se não acontecesse o que aconteceu com a gente, não estaríamos junto hoje", iniciou a funkeira.

Os dois se conheceram em agosto do ano passado durante uma viagem a Cancún, no México, e quatro meses depois a cantora foi pedida em casamento. Entretanto, Jojo Todynho revelou que teve medo de se jogar na relação.

"Eu estava apaixonada por ele, mas não queria que ele se apaixonasse por mim. O Lucas é militar e lá em Cancún ele me contou que a ex dele era uma miss e querendo ou não, a gente vive num país muito preconceituoso. É complicado para uma mulher fora do padrão e preta, mas eu nunca usei minha cor, meu biotipo para me vitimizar, porque eu não sou dessas. Eu quebro logo o pau e resolvo o problema. Eu ficava pensando nele, pelo o que ele poderia passar. Nessa eu queria fugir dele e que ele fugisse de mim. Eu gosto dele, mas não quero que ele goste de mim, porque isso é passageiro. Aí deu merda eu tive que ficar com o mister TikTok”, contou.

"Quando voltei para o Brasil, eu estava completamente apaixonada por ele. As pessoas ficam chamando ele de palmito, mas eu mesma já falava isso. Nunca imaginei que iria acordar com um palmitinho atrás de mim. Fiquei pensando em como eu iria me libertar desse garoto. Aí eu arrumei o mister TikTok [Márcio Felipe], deu merda que a ficante disse que foi traída e aí o povo me chamou de vagabunda e de um monte de coisa na internet. Se eu estou levando fama sem deitar na cama, agora eu vou deitar. Pra afrontar o Lucas, porque eu queria que ele me esquecesse, eu fiquei com o mister TikTok. Mas todo dia eu me perguntava o que eu estava fazendo da minha vida."

“Eu fiquei com uma pessoa lá, que eu não poderia perder a oportunidade, era único. Não vem com essa história de Neymar e Cauã Reymond que não foi. Quando lá era 22h e aqui 2h, eu liguei pro Lucas e não falava nada, eu estava muito louca, tinha perdido o nome lá. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem dizendo: 'Você tá se enganando e me fazendo sofrer. Você tem um dia pra resolver tua vida'. Virei pro mister TikTok e brinquei: 'Ô, a casa caiu hein'. Eu não ia perder o amor da minha vida, o amor sempre vence né", completou.