Nick Jonas com a esposa, Priyanka Chopra - Reprodução

Publicado 21/01/2022 17:06

Rio - Nick Jonas revelou nesta sexta-feira (21) o nascimento do primeiro filho com a esposa, Priyanka Chopra. O casal não revelou o sexo do bebê, mas informou que a criança veio ao mundo por meio de uma barriga de aluguel.

fotogaleria "Nós estamos muito felizes em confirmar que celebramos a chegada de um bebê por meio de uma barriga de aluguel. Pedimos respeitosamente por nossa privacidade em um momento especial, em que estamos focando na nossa família. Obrigado", disse o cantor.

Nick Jonas e Priyanka Chopra se conheceram no Met Gala, tradicional baile do Museu Metropolitano de Arte de Nova York, em 2017. O casamento aconteceu em dezembro de 2018 e contou com duas celebrações, uma cristã nos Estados Unidos e outra hindu na Índia, onde Priyanka nasceu.