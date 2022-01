Flávia Alessandra espanta o calor com banho de chuveiro - reprodução do instagram

Flávia Alessandra espanta o calor com banho de chuveiroreprodução do instagram

Publicado 21/01/2022 17:37 | Atualizado 21/01/2022 17:39

Rio - Flávia Alessandra, de 47 anos, espantou o calorão desta sexta-feira com um banho de chuveiro em sua cobertura, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Com um maiô cheio de recortes, a atriz exibiu as curvas, em fotos publicadas no Instagram. "Uma andorinha só fazendo verão", brincou a loira na legenda.

fotogaleria

Através dos comentários, Otaviano Costa brincou com a esposa. "Primavera, verão, outono e inverno né amor? São todas as estações em uma". Os internautas também elogiaram a beleza e boa forma de Flávia. "Você é uma obra de arte", comentou um. 'Musa do verão", opinou outro. "Perfeita", destacou um terceiro.