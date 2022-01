Paula Fernandes - Reprodução: Web

Publicado 21/01/2022 18:11

Rio - Paula Fernandes conversou com os seguidores nesta sexta-feira (21) e negou que tenha feito cirurgias plásticas. Entretanto, a cantora admitiu que fez um procedimento para amenizar as olheiras.

"Eu não fiz plásticas ainda. No dia que eu precisar, farei sem problemas. O que fiz foi aliviar um pouco as minhas olheiras. Juntando isso às horas de sono, agora estou descansando mais... Aquele olhar cansado me envelhecia", afirmou.