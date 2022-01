Carol Dias e Kaká - Reprodução/Instagram

Carol Dias e KakáReprodução/Instagram

Publicado 21/01/2022 19:46

Rio - Carol Dias abriu a caixinha de perguntas e respondeu as curiosidades dos seguidores sobre seu casamento com Kaká. A influenciadora contou os desafios no relacionamento e os planos de ter mais filhos com o ex-jogador de futebol.

fotogaleria "Já tivemos muitos desafios em pouco tempo juntos. Uma das coisas mais difíceis até hoje é encontrar maneiras de lidar com as nossas diferenças! Que são muitas! Temos os mesmos valores, mas somos muito diferentes! Onde ele enxerga azul, eu vejo roxo. Tipo assim", contou Carol Dias.

Questionada sobre a vontade de ter mais filhos, a influenciadora foi direta na resposta. "Quantos Deus quiser nos dar." Carol Dias e Kaká se casaram em 2019 e tiveram a primeira filha, Esther em outubro de 2020.