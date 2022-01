Luiza Possi - Reprodução/Instagram

Luiza PossiReprodução/Instagram

Publicado 22/01/2022 12:14 | Atualizado 22/01/2022 12:15

Rio - Luiza Possi, de 37 anos, compartilhou cliques em um cenário paradisíaco na manhã deste sábado. Sem revelar onde está curtindo as férias, a cantora e compositora posou de biquíni e recebeu elogios dos seguidores.

"Bom dia vibrante com esse sábado de sol! Ai, que delícia", postou ela. "Que corpo Luiza! Nem parece que ganhou bebê há pouco tempo", destacou uma fã. "Manda a receita dessa barriga chapada depois de tão pouco tempo de parida", escreveu outra. "Gata e gostosa", respondeu uma terceira.

Em outros registros, postados no Instagram Stories, ela apareceu fazendo chamego nos filhos, Lucca, de 2 anos, e Matteo, de apenas três meses de vida, frutos do relacionamento com o marido, o diretor de TV Cris Gomes, que atualmente trabalha com Faustão na Band.