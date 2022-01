Camilla de Lucas - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2022 12:42 | Atualizado 22/01/2022 12:52

Rio - A ex-BBB Camilla de Lucas, de 27 anos, dividiu um momento muito especial com os fãs nas redes sociais: a compra da sua casa própria. Na verdade, a influenciadora comprou uma verdadeira mansão no Rio e explicou tudo o que passou para conseguir o feito. Ela ainda garantiu que entende como a internet é incerta e que, por isso, faz investimentos.

"Eu sou blogueira, a internet gira. Como estarei daqui a 20 anos? Eu dei 20 passos para trás, recuei, guardei tudo e, sim, eu faço investimentos, fiz minha reserva para quando tiver 60 anos e, agora, queria ter o meu teto", disse ela.

Camilla ainda refletiu sobre a desigualdade no país ao dizer ser uma pessoa privilegiada. "Eu sonho com um mundo onde todos, não só blogueira e jogador tenham um lar... O mundo é injusto, cruel, não tire minha vida como parâmetro. Vir de onde vim, com a idade que tenho, ter uma casa milionária é privilégio. Que a gente lute por um país justo e digno", escreveu em outro trecho.

Confira texto completo:

"Consegui comprar minha primeira casa! E já tem tour no canal (do YouTube)! E essa casa vai ter uma reforma total.

Se você me perguntar se em 2019 eu sonhava com algo assim, eu vou te dizer que naquele ano eu entrei no decorado de um apartamento simples de R$ 200.000,00 e sai de lá na dúvida se um dia conseguiria pagar. Eu não podia! Fiquei só sonhando. De lá pra cá, minha vida mudou! Eu tinha uma meta, eu sou ambiciosa! Eu abri mão de viver uma vida de luxo, bolsas caras, carros de luxo para ter o meu futuro garantido.

Eu sou blogueira, a internet gira. Como estarei daqui a 20 anos? Eu dei 20 passos para trás, recuei, guardei tudo e, sim, eu faço investimentos, fiz minha reserva para quando tiver 60 anos e, agora, queria ter o meu teto. Fiquei vivendo num apartamento menor, podia ter alugado uma casa enorme (porque produtor de conteúdo precisa de espaço, afinal, a internet pede um luxo, muitas vezes que filmei minha casa as pessoas perguntavam se eu não tinha vontade de ir pra uma melhor), mas eu não ligava!

Eu aceitei que para chegar onde queria não dava para viver de aparência, ia precisar segurar firme. Filmava minha casa apertada, com geladeira e máquina na sala e não tinha vergonha. Era o que eu podia ter! Mas eis que 2021 minha vida mudou! Eu trabalhei muito, fiquei noites sem dormir para aproveitar todas as oportunidades, sorri, chorei, sofri, enquanto falavam eu conquistava!

E agora tenho uma casa, num dos melhores lugares pra viver com o meu noivo e construirmos a nossa família, na nossa casa! Meu parceiro que durante todos esses anos me apoiou e sonhou comigo. Aquele que dividia a roleta pra pagarmos uma única passagem de trem kkkkk Que andava comigo de moto táxi pra dar tempo e não perder o trem das 08:00. Que esteve antes do mundo girar. E como girou. MERECEMOS!

Eu sonho com um mundo onde todos, não só blogueyra, jogador… tenham um lar. Uma casa. A sua casa! Se você sonha, eu desejo que você consiga conquistar. O mundo é injusto, cruel, não tire minha vida como parâmetro. Vir de onde vim, com a idade que tenho, ter uma casa milionária é privilégio. Que a gente lute por um país justo e digno"