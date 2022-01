Isis Valverde curte dia de sol - reprodução do instagram

Publicado 22/01/2022 16:11

Rio - Isis Valverde arrancou suspiros dos internautas ao publicar uma série de cliques de biquíni no Instagram, neste sábado. Com um modelo fio-dental, a atriz exibiu as curvas perfeitas. Ela ainda publicou um vídeo em que aparece dando um mergulho na piscina.

fotogaleria

Os usuários da rede social exaltaram a beleza e boa forma de Isis. Eles ainda elogiaram o fato da atriz não usar retoques nas fotos, deixando suas estrias a mostra. "Verdadeira brasileira mostrando suas marcas.....Por isso gosto de você", escreveu um. "Já é linda, mostrando a realidade da mulher é mais linda ainda", destacou outro. "Um corpo lindo e de verdade", frisou um terceiro.