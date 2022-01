Flávia Alessandra - reprodução do instagram

Flávia Alessandrareprodução do instagram

Publicado 22/01/2022 17:52

Rio - Flávia Alessandra, de 47 anos, aproveitou o sábado de sol para fazer um passeio de barco. De biquíni, a atriz exibiu sua beleza e boa forma em cliques publicados no Instagram. "Oh happy day (Oh dia feliz)", escreveu a esposa de Otaviano Costa na legenda.

fotogaleria

Os internautas não economizaram nos elogios. "Muito Sereia", comentou um. "Você é a personificação da perfeição", opinou outro. "É uma das mulheres mais lindas do mundo", afirmou um terceiro.