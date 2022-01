Camila Pitanga pede ajuda para encontrar sua cachorrinha - reprodução do instagram

Camila Pitanga pede ajuda para encontrar sua cachorrinhareprodução do instagram

Publicado 22/01/2022 18:41

Rio - Camila Pitanga usou o Instagram, neste sábado, para fazer um apelo para seus seguidores. A atriz informou que sua cachorrinha, chamada Amy, fugiu de sua casa, no Leme, na Zona Sul do Rio, e está desaparecida. Em busca de informações sobre o paradeiro do animal, a artista pediu ajuda e deixou até um telefone de contato.

fotogaleria



"URGENTE: Minha cadelinha Amy fugiu e estou desesperada procurando. Acabei de me mudar pro LEME, aqui no RJ, e ela deve ter estranhado o novo ambiente e saiu de casa sem que percebêssemos. Foi vista na última vez próximo ao Belmonte do Leme (Posto 1). Se você encontrar, manda mensagem ou liga, por favor, pro telefone 21 98880 4644, falar com Maria Luiza", escreveu Camila. "URGENTE: Minha cadelinha Amy fugiu e estou desesperada procurando. Acabei de me mudar pro LEME, aqui no RJ, e ela deve ter estranhado o novo ambiente e saiu de casa sem que percebêssemos. Foi vista na última vez próximo ao Belmonte do Leme (Posto 1). Se você encontrar, manda mensagem ou liga, por favor, pro telefone 21 98880 4644, falar com Maria Luiza", escreveu Camila.

Através da publicação, admiradores de Camila demonstraram apoio. "Desejo que encontre logo", comentou um. "Força", desejou outro. "Boa sorte, vai dar tudo certo", disse um terceiro.