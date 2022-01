Gloria Maria - Reprodução

Gloria Maria Reprodução

Publicado 22/01/2022 19:26 | Atualizado 22/01/2022 19:40

Rio - Gloria Maria recebeu alta de um hospital da Zona Sul do Rio, neste sábado, após se recuperar da Covid-19. A apresentadora do 'Globo Repórter', da TV Globo, estava internada desde quarta-feira, por recomendação médica, devido um quadro preocupante da doença. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do site 'Em Off'.

Na unidade de saúde, a equipe médica precisou fazer um dreno no pulmão da jornalista. Por isso, a alta que seria na quinta-feira foi adiada para este sábado. Ainda segundo a colunista, durante sua internação, Gloria deu trabalho. A apresentadora se recusava a tomar banho de leito. Nem mesmo as filhas dela, Maria e Laura, a fizeram mudar de ideia.

Vale lembrar que Gloria recebeu as duas doses da vacina contra covid-19 no ano passado.