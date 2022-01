Luana Piovani fala sobre aborto aos 27 anos - reprodução / SIC

Publicado 22/01/2022 22:03

Rio - Luana Piovani abriu o coração em entrevista ao programa 'Alta definição', do canal português SIC, exibido neste sábado. Durante o bate-papo com o apresentador Daniel Oliveira, a atriz se emocionou ao relembrar um aborto espontâneo que sofreu aos 27 anos.

"A mulher vem com uma carga quando ela nasce, que é a de gerar e parir. Eu sempre tive vocação para mãe, gosto de crianças. Quando sofri um aborto espontâneo, eu me senti incapaz. E eu me sinto muito capaz, eu sei que sou muito capaz. Mas é um incapaz que não tens domínio e é uma dor dilacerante, mas ela passa", disse ela, que é mãe de Bem, Liz e Dom, frutos de seu relacionamento com Pedro Scooby.

Ao ser questionada em quanto tempo a dor passou, a artista confessou: "Levei uns quatro anos para isso. Vivi esse aborto com 27 anos. Sempre quando uma mulher passa por isso, paro tudo que estou fazendo para dar apoio".

Em outro momento da entrevista, Luana falou sobre os abusos sexuais que sofreu na infância. "Fiz dez anos de terapia e oito de psicanálise até eu receber alta. Eu nunca tinha levado esse assunto para eles. Obviamente nunca contei para o meu pai e minha mãe, que são as pessoas mais difíceis para falar sobre um assunto como esse. Aconteceu uma duas ou três vezes. Na época, eu achava que tinha algo errado, desconfiava que aquilo não era certo. Não era algo que eu achava que tinha que pedir socorro. Era nosso vizinho, eu tinha uns 8 anos na época e nunca mais voltei a ver essa pessoa".