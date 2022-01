Andréia Sadi é jornalista da TV Globo - Reprodução/TV Globo

Publicado 26/01/2022 13:01

Rio - Andréia Sadi revelou que testou positivo para a Covid-19. Em publicação no Instagram Stories, nesta quarta-feira, ela disse que não apresentaria seu programa na GloboNews por causa da infecção e reiterou que está com sintomas leves graças a vacinação.

"Amigos, hoje não tem 'Em Foco' na GloboNews porque estou me recuperando da Covid-19. Obrigada pelas mensagens, está tudo bem. Triplamente vacinada, apenas com sintomas leves! Cuidem-se, vacinem-se, protejam-se!", escreveu Andreia, que é casada com o também jornalista André Rizek e mãe dos gêmeos João e Pedro, que nasceram no ano passado e tem 8 meses de vida.

"É um prazer estar de volta ao trabalho depois dessa covid. Eu tive pela primeira vez desde o início da pandemia e fiquei afastada por causa da covid... No sábado, comecei a ter um pouquinho de dor de garganta à noite e a me sentir um pouco congestionada... Resolvi fazer um teste rápido para ver e deu negativo. Mas os sintomas persistiram, eu fiz novamente o teste e deu positivo", disse a apresentadora, que relatou que a dor de garganta persistiu de forma leve por alguns dias e disse que "é diferente de uma gripe comum", disseela.