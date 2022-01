Daniel Cady e Maíra Cardi. - Reprodução Internet

Publicado 26/01/2022 13:28

Rio - Maíra Cardi criou uma grande polêmica nas redes sociais após ver o marido, Arthur Aguiar, comendo pão no "Big Brother Brasil 22". Na ocasião, ela afirmou que Arthur acabou com todo o "trabalho" de emagrecimento que foi realizado em seu corpo antes do confinamento. No entanto, o nutricionista Daniel Cady não aprovou as declarações da coach.

O marido de Ivete Sangalo fez um vídeo alfinetando a ex-BBB, onde ele aparece cuspindo um pedaço de pão e ainda fez um alerta sobre o terror nutricional.

"Brincadeiras à parte, o terrorismo nutricional está cada dia mais presente aqui na internet, dentro de casa, nas clínicas e consultórios. Para muitas pessoas, o comer virou algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida. Essa busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento rápido acabam deixando as pessoas doentes do corpo e da cabeça", iniciou ele.

"Faça as pazes com a comida e com o seu corpo. Busque um estilo de vida saudável sem radicalismos e paranoias. Se você já vem sofrendo com isso, procure a ajuda de uma equipe multidisciplinar (psicólogos, nutricionistas e médicos) capacitados para o atendimento de transtornos alimentares", completou o nutricionista.

Veja a publicação: