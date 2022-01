Bruno Montaleone exibe a barriga trincada em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - O ator Bruno Montaleone, de 25 anos, curtiu o dia de sol desta quinta-feira na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, o intérprete do personagem Mateus, em 'Verdades Secretas 2', jogou altinha com alguns amigos. Sem camisa, ele exibiu a barriga tanquinho. Para espantar o calorão, o artista deu um mergulho no mar.

