Marido de Jojo Todynho fez tatuagem para homenagear a cantora em seu aniversárioReprodução/Instagram

Publicado 11/02/2022 14:41

Rio - Jojo Todynho está em clima de festa ao completar 25 anos nesta sexta-feira (11). Recém-casada, a cantora iniciou a celebração da data especial com um jantar especial na companhia do marido, Lucas Souza, com direito a serenata de violino e outras surpresas preparadas pelo amado.

Na noite desta quinta-feira, a ex-A Fazenda mostrou a tatuagem feita pelo oficial do Exército em homenagem à Jojo. "Meu Deus, essa surpresa 'pré niver'? Eu te amo, marido. Meu Deus, ainda fez tattoo com meu nome. Estou me tremendo toda, ai, meu Deus", escreveu ela, na legenda do vídeo em que seu esposo mostra seu nome de batismo, Jordana Gleise, eternizado em sua costela.

Hoje, a cantora usou seu Instagram para agradecer o carinho dos fãs e ainda aproveitou para compartilhar uma breve reflexão: “Sei que não foi um ano fácil, mas até aqui, Deus me sustentou e nessa nova fase não será diferente, Deus estará sempre ao meu lado, feliz meu dia! Obrigado a todos pelo carinho”, declarou a artista.

