Luisa Sonza, Gilberto Gil e Xamã se apresentam em festival

Rio - A cantora Luisa Sonza se apresentou ao lado de Gilberto Gil e do rapper Xamã em um festival de música no parque do Ibirapuera, em São Paulo, na noite desta quinta-feira.

O evento foi um "esquenta" para o Rock in Rio, promovido por uma marca de delivery que patrocina o festival, e teve transmissão ao vivo pelo YouTube.

Os três artistas animaram o público com suas canções e também cantaram juntos em alguns momentos. Luisa mostrou suas curvas com um modelito todo branco e bem justinho.

