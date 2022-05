Pai Celinho, Alcione, Sofia e Grazi Massafera - Reprodução Internet

Pai Celinho, Alcione, Sofia e Grazi MassaferaReprodução Internet

Publicado 20/05/2022 12:00

Rio - A atriz Grazi Massafera e sua filha, Sofia, prestigiaram a inauguração do Grande Templo de Oxum, no terreiro de candomblé de Pai Celinho de Omulu, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na última semana. O local é frequentado por vários famosos, como Carolina Dieckmann, Vanessa da Mata, Lecy Brandão, Carlinhos Brown, Alcione, Preta Gil, Regina Casé e sua família, entre outros.

fotogaleria

"O Ilé À balúwáiyé Jagun abriu as portas para festividades alusivas à inauguração do Templo de Òùn. Desde o almoço, até o Candomblé à noite, inúmeros amigos, sacerdotes e personalidades passaram pelo terreiro, celebrando nossa Grande Mãe!", disse o perfil oficial do local no Instagram.

Grazi e Sofia passaram o dia no terreiro, em uma festa em homenagem ao orixá. A casa existe desde 1978 e tem Pai Celinho como babalorixá. Grazi já frequenta o local há algum tempo e na festa se sentou na mesma mesa que a cantora Alcione. Quem também esteve por lá foi a atriz Luisa Arraes.