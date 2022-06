A ex-BBB Laís Caldas - Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 16:02

Rio - Laís Caldas não deixou passar um comentário desagradável que recebeu sobre sua aparência nas redes sociais. Nesta segunda-feira, a ex-participante do "BBB 22" abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e se deparou com um internauta dizendo que a médica exagerou no preenchimento labial e "está no limite para ficar superfeia", sugerindo que a dermatologista teria aplicado botox nos lábios.

Em resposta, Laís se defendeu explicando o procedimento que realizou na região e garantiu ter segurança de sua beleza: "Primeiro, antes de criticar, dá uma estudadinha. Botox não é colocado nos lábios. Para dar volume nos lábios, usamos preenchimento, geralmente uso ácido hialurônico. Por último, acho meus lábios lindos, o tamanho está ideal. Está bem harmônico com o meu rosto, e se for necessário, vou colocar mais", disparou ela.