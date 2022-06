Marilu Bueno morreu, aos 88 anos, na quarta-feira. Ela estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto - Reprodução / TV Globo

Rio - Amigos, fãs e familiares se despedem da atriz Marilu Bueno em velório realizado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A cerimônia começou por volta das 11h desta quinta-feira. O sepultamento da atriz está previsto para às 16h, no mesmo local.

Marilu Bueno morreu aos 82 anos , nesta quarta-feira, após complicações no pós-operatório de uma cirurgia no abdômen. A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informou, em comunicado, que a atriz estava internada desde o dia 27 de maio.

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto lamenta informar que a paciente Maria Luiza Bueno, conhecida como Marilu Bueno, faleceu na tarde desta quarta-feira, 22 de junho. Ela estava internada na unidade desde o final de maio e vinha recebendo todos os cuidados indicados para o quadro", informou a unidade de saúde.



Dez dias depois da internação, Marilu teve que ser submetida a uma cirurgia de emergência no abdômen, mas seu quadro de saúde piorou.

Trajetória



Maria Luiza David Bueno de Lima nasceu no Rio de Janeiro e iniciou sua carreira no teatro com apenas 21 anos. Na TV, onde alcançou o estrelato, Marilu fez dezenas de novela na Rede Globo, com destaque para "Guerra dos Sexos", de 1982. A veterana interpretou a empregada da mansão de Charlô e Otávio, personagens vividos por Fernanda Montenegro e Paulo Autran.



A artista ainda estrelou "Alto Astral" (2014), "Êta Mundo Bom" (2016), além de participação nos programas "Escolinha do Professor Raimundo" e "Sítio do Picapau Amarelo". Seu último trabalho na TV foi na novela "Salve-se Quem Puder", em 2020.



Marilu Bueno não casou e não teve filhos.