A atriz Thalita Meneghim se revoltou com boatos de que seria amante de Cauã Reymond - Reprodução/Instagram

A atriz Thalita Meneghim se revoltou com boatos de que seria amante de Cauã ReymondReprodução/Instagram

Publicado 02/08/2022 20:38

Rio - A atriz Thalita Meneghim usou as redes sociais, nesta terça-feira, para se pronunciar após ser apontada como amante de Cauã Reymond. Na última segunda-feira, internautas ficaram agitados com um boato de que o galã da TV Globo teria traído a esposa, Mariana Goldfarb, nos bastidores da websérie "Novelei". Após a repercussão, a influenciadora que teve seu nome citado por usuários do Twitter surgiu revoltada nos Stories do Instagram ao comentar os rumores.

fotogaleria

"Eu estou aqui, indo buscar minha janta, repousando, porque fiz a estreia de uma peça, mas o que fazem? Uma fofoca, que eu e o Cauã Reymond tivemos um romance nos camarins, que todos estava estranhando. Isso é muito sério, tá?", começou a artista, que ficou conhecida por comandar o canal de YouTube "Depois das Onze", com Gabie Fernandes.

Em seguida, Thalita desabafou sobre a reação que seu namorado, Marcus Landerdahl, poderia ter em resposta aos boatos do affair: "Era só o que faltava. Vai que meu namorado acredita? Ele achou graça, a gente estava rindo, mas porque nosso relacionamento é na base da confiança, tem esse diferencial, mas imagina se ele acreditasse? Vocês iam estragar o relacionamento. Vocês não têm mais o que fazer? Estudar? Trabalhar? Uma louça [para lavar]?", questionou.

Na última segunda-feira, um perfil de fofocas no Instagram compartilhou uma postagem citando um ator com "fama de galanteador" que teria se envolvido com uma colega de profissão, além de ser supostamente controlador com a esposa atual. A publicação usa nomes fictícios, mas internautas começaram a apontar nomes que se encaixassem na descrição pelas iniciais utilizadas pela pessoa que escreveu o post.

Além de negar o suposto affair com Cauã, Thalita não escondeu sua revolta com os comentários feitos na internet: "E vou falar agora, porque vi que foi uma desocupada no Twitter que começou a inventar, mas eu estou sem paciência para essas coisas. Eu ia falar sobre a estreia da minha peça hoje, mas tive que vir aqui falar sobre isso, olha que legal", completou.

Até o momento, o ator de "Um Lugar ao Sol" não se pronunciou sobre os rumores de que teria traído a esposa.