Viviane Araújo coleciona elogios ao posar nua aos oito meses de gravidezReprodução/Instagram/Nila Costa

Publicado 02/08/2022 19:40 | Atualizado 02/08/2022 19:44

Rio - Viviane Araújo pegou os fãs de surpresa, na noite desta terça-feira, ao postar uma foto em que posa nua, ostentando o barrigão na reta final de sua primeira gravidez. Em clique delicado, a atriz evidenciou o corpo cheio de curvas aos oito meses de gestação. "Mamãe do Joca!", legendou a artista, que espera Joaquim, seu filho do casamento com Guilherme Militão.

Nos comentários, Vivi recebeu uma chuva de elogios dos fãs e amigos, que se derreteram pela mamãe de primeira viagem: "Divina", declarou Quitéria Chagas. "Que deusa", disparou Evelyn Bastos. "Maravilhosa", disse uma seguidora.

