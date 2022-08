Carol Biazin troca beijos com a namorada, Day Lins, em lançamento de música - Leo Franco / Ag. News

03/08/2022

Rio - A cantora Carol Biazin comemorou o lançamento de sua nova música, "Brinca com a...", com uma festa em São Paulo, na madrugada desta quarta-feira. O evento contou com a presença de famosos como Luisa Sonza, a influenciadora Foquinha, e a atriz Julia Rodrigues, de "Pantanal".

Carol já trabalhou com Luisa Sonza na música "Tentação", em que Luisa assumiu sua bissexualidade ao dar um beijão na parceira de clipe. Ao posar para fotos durante o lançamento de sua nova música, Carol Biazin trocou beijos com a namorada, a também cantora Day Lins, com quem se relaciona há quatro anos.