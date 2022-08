Fabiana Karla dá vida a Helena Maravilha em Rensga Hits - Gleik Suelbe / Divulgação

Publicado 13/08/2022 05:00

Rio - 'Força e foco'. Essas são as principais semelhanças entre Fabiana Karla e sua personagem, Helena Maravilha, dona da Joia Maravilha, em 'Rensga Hits', série disponível na Globoplay. Na trama, a empresária vive em pé de guerra com Marlene (Deborah Secco) há anos. Elas disputam a liderança do mercado musical e pelos mais promissores talentos da música goiana.

fotogaleria

"A Helena é um trator. Passa por cima sem piedade. Enquanto a Marlene (Deborah Secco) preza pelo artista dela, entende que ele é quem é importante, a Helena é ao contrário. Ela acha que é mais importante que o artista em si. Ela quer abrir os shows deles, quer aparecer. Acho ela até inconsequente. Sou mais prudente", afirma Fabiana, que aponta as semelhanças das duas. "Força de vontade e essa coisa de ser focada no trabalho. De ter objetivos e ir atrás deles. Também sou muito vaidosa".

Ao citar o desentendimento de Helena e Marlene, a atriz admite: "Eu e Deborah também não sabemos da onde essa briga das duas que eram uma dupla sertaneja surgiu. A gente está curiosa, querendo tirar isso da autora de qualquer maneira. Mas a disputa para ficar com a Raíssa (Alice Wegmann) está boa, né? A jovem é um talento", comenta Fabiana, que faz mistério sobre a ida da cantora para a Joia Maravilha. "Será?".

A produção retrata a ascensão do feminejo. A artista, então, cita algumas artistas do gênero que admira. "Tem várias. A Marília Mendonça é um ícone. A Nayara Azevedo, que fez uma participação em Rensga, também é uma queridona. E sou muito fã da Roberta Miranda. Acho que top, percussora de tudo. Admiro o trabalho dela, ela é consistente, abriu portas para muitas mulheres nesse ritmo. Gosto das coleguinhas (Simone e Simaria), Maiara e Maraisa. Escutei todas elas. Mas eu já ouvia sertanejo desde a época de Sula Miranda. Mergulhar nesse mundo sertanejo é muito maravilhoso. É um Brasil muito real".

No ar no Multishow

Além de 'Rensga Hits', Fabiana está no elenco de 'Central de Bico', do Multishow, como Meg Maçaneta. "É uma delícia fazer essa personagem, com sainha, unha pintada, cílios. Nunca tinha usada uma roupa tão colada, curtinha e me senti muito à vontade. Quis fazer essa homenagem às meninas da Baixada Fluminense. Para compor a Meg fui passear por Nova Iguaçu, Caxias, fiquei observando as meninas. Então, trouxe pra Meg um pouco delas, o cabelão natural, a criatividade nos looks, a autoestima que elas tem. Me sinto uma gatinha".

A profissional também celebra a parceria em cena com Maurício Manfrini. "É uma alegria muito grande trabalhar com ele. É um profissional fantástico, um amigo antigo. Não posso olhar pra ele que já começo a rir", admite ela, que também elogia os demais integrantes da série como Paulo Mathias, Evaldo Macarrão e Érica Ribeiro. "São todos maravilhosos. Fazer parte desse time é especial demais. A trama é maravilhosa, o clima é bom".

Novidade nas telonas



Os fãs da atriz também poderão vê-la em breve nas telonas. A artista é protagonista do filme 'Uma Pitada de Sorte', que estreia mês que vem nos cinemas. "Interpreto a Pérola. Ela se divide em dois mundos: a família dela tem uma casa de festas, mas o sonho dela mesmo é ser chef e abrir um restaurante", adianta a atriz. Para dar vida à personagem, ela teve aulas com chefs de cozinha. "Tive aula para aprender os cortes, a montar os pratos. Foi bem importante isso para a preparação da Pérola".

A artista, inclusive, também diz que se garante na cozinha. "Gosto de cozinhar, mas sem pressão. Gosto de fazer aquele cucuz com queijo, café da manhã, bolo... Sei as coisas mais simples, nada muito refinado. Meu marido nunca reclamou da comida. Mas já tive um outro que reclamava", recorda, aos risos.

Limite do humor

Um dos ícones do humor da televisão, Fabiana conta que se sente à vontade para trabalhar fazendo o público rir. "Hoje em dia o cenário está mais apertado pra gente trabalhar, mas está mais legal. Consegui entender melhor a ferramenta do humor. O humor é legal quando não fere o outro. E que isso se estenda na vida adulta da nossa profissão. Quem faz humor inteligente vai ser mais respeitado. É difícil quando uma pessoa não ri da sua piada, mas é mais difícil ainda quando ela fere e ofende alguém", reflete.

Fim do contrato fixo da Globo

Após quase 20 anos, a atriz encerrou seu ciclo de contrato fixo com a TV Globo. "Só tenho gratidão à Globo nessa experiência de quase 20 anos de emissora. Lá, eu circulei por várias produções, aprendi muito. Mas quando tomei essa decisão de sair da Globo foi porque achei que precisava de um espaço para desempenhar outras funções que não seja de atriz. E não enxergava essa possibilidade lá. Mas isso não impossibilita que eu trabalhe em alguns projetos deles. O futuro é isso (contrato por obra), os atores terem mais liberdade para trabalhar", comenta a atual showrunner da Amazon Prime Video.

Chegada dos 'enta'

Aos 46 anos, Fabiana Karla tem o ar de menina. Com uma 'energia de milhões', ela não se importa com a idade. "Conversei sobre isso com a minha mãe esses dias. Ela disse que um dia antes de completar 50 anos nem dormiu. Espero que isso não aconteça comigo (risos). Minha avó tem 95 anos, é uma graça, lúcida. Quero ser igual a ela. Tenho saúde, então, a idade não é uma questão. Sou muito atenta ao meu bem-estar, me cuido muito, faço acompanhamento preventivo com uma gerontóloga. Não tenho medo de envelhecer, só não queria morrer. A vida é tão boa. Trabalharia até os 200 anos", diverte-se.

Em seguida, a artista reforça: "Me cuido de dentro pra fora. Tenho uma doença crônica que é a obesidade e vou tratar dela para sempre. Não é estética, é uma herança genética, tenho que me cuidar. Não me sinto a vontade de fazer bariátrica, alguns familiares já fizeram, minha filha, mas não é uma questão pra mim. Me cuido para ter uma pele boa, me alimento bem... Tô tentando fazer exercício na força do ódio", brinca.

Casamento

Casada com Diogo Mello, de 32 anos, Fabiana Karla disse que não sentiu o preconceito por se relacionar com um homem mais novo. "Não sinto. Se falam algo sobre isso, falam nas minhas costas (risos). Nas redes sociais, a gente sente o contrário. As pessoas vibram e curtem com nosso relacionamento. A gente recebe muitos elogios. Vou te dizer que em alguns momentos meu marido parece até mais velho que eu", admite ela, que ressalta: "Sei que mesmo a gente não sofrendo com isso, têm pessoas que sofrem. De fato, é uma coisa que as pessoas precisam trabalhar nelas. O amor não tem idade, gênero. O amor tem que ser livre".

Filhos crescidos

Mãe de Beatriz, Laura e Samuel, Fabiana se derrete pelos filhos. "Dá muito orgulho ver o caráter, o carinho que eles tem comigo. Eles já são crescidos, mas mesmo assim ainda eles me procuram, pedem opinião. A individualidades deles sempre foi muito respeitada. Samuel está fazendo faculdade de nutrição, Beatriz terminou administração e Laura tem essa veia artística. Ela respira música, compõe", comenta.