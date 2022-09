Lucy Alves vive a personagem Deusa em ’Só Se For Por Amor’ - fotos Divulgação / Netflix

Lucy Alves vive a personagem Deusa em ’Só Se For Por Amor’fotos Divulgação / Netflix

Publicado 21/09/2022 07:00

Rio - Lucy Alves ganhou projeção nacional ao participar de uma competição musical em 2013. Desde então, a paraibana de 36 anos tem conciliado a carreira de atriz e cantora, e agora une as duas paixões em "Só Se For Por Amor", série da Netflix que estreia nesta quarta-feira. A artista interpreta Deusa, uma jovem que deseja ser cantora e deixa a banda que tem com o namorado, Tadeu (Filipe Bragança), após ser tentada pelo empresário César Marcolo (Gustavo Vaz), que a incentiva a começar uma carreira solo.

A atriz entrega detalhes do convite feito pelo criador da série, Luciano Patrick, para que ela integrasse o elenco da nova produção brasileira da Netflix. "Ele falou primeiro das personagens Deusa e Eva [Agnes Nunes], que tinha a questão da música e a competitividade. Assim foi nascendo a história, outros personagens foram chegando, mas muito em cima da música e isso foi o que me atraiu por completo. Depois eu descobri qual seria minha personagem e que iríamos passear por todo cancioneiro do Brasil", relembra.



Inspiração

A trilha sonora de "Só Se For Por Amor" é composta por gêneros como axé, forró, além de canções originais para a obra, mas foi no pop da cantora Lady Gaga e em "Nasce uma Estrela", primeiro filme da estadunidense, que Lucy Alves encontrou referências para compor sua personagem. "A Lady Gaga é musicista, já tocava piano em Nova York e depois se consagrou como uma cantora pop. A série vem bebendo da fonte da vestimenta sertaneja e vai ficando universal. Eu peguei algumas referências de cantoras do pop, principalmente para a segunda parte da história da Deusa, quando ela começa a experimentar outros ritmos. Mas não deixa de ter referências brejeiras com as blusinhas e shorts que a Deusa usa".



Caminhos Iguais

Na série, a banda de Deusa e Tadeu é descoberta pelo empresário César, que acaba apostando apenas na carreira da jovem. A trajetória da protagonista acaba se misturando com o caminho traçado por sua intérprete, que destaca a coragem para encarar sozinha o mundo artístico. "São duas pessoas sonhadoras e muito corajosas (Lucy e sua personagem). Quando nos lançamos para o grande público, o desconhecido, porque saímos da nossa zona de conforto, precisamos de coragem e um pouco de desapego. Temos essa coisa parecida: nada é mais importante que um sonho. Eu gosto de correr atrás do que eu quero, acho que a Deusa tem um pouco disso. Ela faz primeiro para se arrepender depois e eu sou assim na vida."

Conflito Amoroso

Ao longo da trama, o relacionamento entre Deusa e Tadeu é impactado pela rápida ascensão artística da cantora e casal acaba entrando em crise. Sobre a mudança de chave na mente da protagonista, Lucy Alves destaca que é natural que a jovem encare todas as oportunidades para entender quem realmente é. "Se você pegar a história de grandes artistas que tiveram carreiras longas, a gente vê que quanto mais nos perdemos, mais nos achamos. Sou uma artista que gosta de se reinventar e é muito louvável. A Deusa é mais jovem que a Lucy e eu acho que ela está no momento de se descobrir diante do que a vida vai apresentar. Mas ela só vai descobrir se lançando. Deusa é corajosa, mas precisa de um incentivo. É natural dos artistas passarem por transgressores até para descobrir o que eles gostam e quem eles são."

Protagonismo Feminino

Lucy Alves descreve como o machismo distorce a visão da sociedade sobre mulheres que são abertas a novas oportunidades e descobertas. A artista ainda aborda como a juventude é cobrada por resultados rápidos e afirma que sua personagem mostra que é possível mudar em qualquer momento da vida. "A mulher quando ela quer muito, pede e muda, apontam que ela é indecisa. Mas se fosse um homem, ele estaria construindo e sendo um cara sonhador. Eu trabalho com muita gente jovem e eu me pego ouvindo de algumas pessoas 'É que eu já estou velho'. Então, a nova geração acha que está velha porque com 22 anos já fizeram tanta coisa... e são bombardeados com tanta informação. Tem essa crítica através da Deusa, que com 25 anos acha que o tempo já passou porque tem gente mais nova vindo. Para a mulher falam: 'Está procurando o quê? O que mais você quer?'. Parece que estamos insatisfeitas, mas a gente quer mais, quer fazer e acontecer", afirma.

A artista frisa a importância de "Só Se For Por Amor" não destacar o poder feminino apenas em seu enredo, mas permitir que por trás das câmeras outras mulheres sintam que podem tomar o protagonismo em diferentes segmentos da sociedade. "Finalmente essas coisas estão acontecendo porque sabemos o que a gente quer e somos donas do nosso destino. Que bom que as artistas estão sendo reconhecidas. Temos tantas histórias de mulheres que tiveram suas histórias apagadas e hoje estamos enxergando a inclusão. Somos dirigidas por três mulheres na série e temos que ocupar esse espaço operando câmera, no áudio... é um momento de transformação e estamos tendo visibilidade para a força feminina na criação. Temos que enaltecer isso, dar visibilidade e falar para que as mulheres que estão vindo tenham mais espaço no audiovisual."



Reportagem da estagiária Letícia Pessôa sob supervisão de Tábata Uchoa