Publicado 21/09/2022 15:04

Rio - DJ Marlboro participou na última terça-feira (20) do podcast "Bulldog Show" apresentado por Tuka Carvalho e Vivy Tenório, e durante a entrevista, o empresário relembrou as fases de sua trajetória artística. Além disso, o artista comentou o cenário atual do funk e esclareceu polêmicas envolvendo seu nome.

O compositor fez um crítica aos funkeiros que colocam pornografia nas suas canções, afirmou que isso atrapalha o crescimento do movimento e faz com que o grande público fique com vergonha de ouvir as letras. "[…] a babaquice de colocar pornografia na música não leva a lugar nenhum, só prejudica todo o movimento. Kevin O Chris estava cantando músicas pornográficas e ele foi caindo, aí ele fez uma música sem pornografia e voltou à tona de novo", desabafou.DJ Marlboro falou ainda sobre quando Xamã usou parte da música "Atoladinha", em um de seus hits. Ele contou que processou o cantor por não ter pago os direitos autorais. Assim que a música começou a repercutir, os compositores entraram em contato com o empresário cobrando satisfações."Não me pediram autorização, mas eu vou entrar em contato com a produtora para saber como pode ser feito, como é que pode regulamentar isso, na hora que eu entrei em contato com a produtora dele, por e-mail, tudo registrado, eles falaram 'você sabe que o funk é assim, né? A gente pode usar música um do outro'. Ao invés dele tentar entrar em um entendimento e regulamentar a obra, ele foi lá e tirou a música da plataforma e colocou sem o simple, aí o pessoal cobrou, porque a música ficou muito legal com o simple. Ele falou que eu mandei tirar a música do ar, e é mentira, eu não mandei tirar nada, eu só entrei em contato com a produtora para proteger os direitos."