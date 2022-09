Micaela Góes é assaltada na Zona Sul do Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 28/09/2022 12:04 | Atualizado 28/09/2022 13:17

Rio - Micaela Góes viveu momentos de terror na manhã desta quarta-feira. A apresentadora do programa "Santa Ajuda", do GNT, foi assaltada em Botafogo, na Zona Sul do Rio teve o celular e a aliança roubada por um criminoso armado e encapuzado. A situação ocorreu após a especialista em organização deixar as filhas gêmeas, Julia e Lara, de 12 anos, na escola. Ela relatou o caso no Instagram e recebeu apoio dos amigos.

"Amigos, acabei de ser assaltada e levaram meu celular. Caso recebam mensagens estranhas ou pedido de dinheiro, não sou eu! Eu estou bem. Tinha acabado de deixar minhas filhas na escola e estava parada no sinal da Rua Conde de Irajá esquina com Pinheiro Guimarães. Uma moto emparelhou ao lado e o assaltante encapuzado e armado pediu o telefone e minhas alianças de casamento. Entreguei tudo e ele seguiu. Fora o susto, a ameaça e a violência, estou bem. Vão-se os anéis e ficam os dedos!", afirmou.







Famosos lamentaram a situação através dos comentários da publicação. "Oh, Mica. Que triste… mas você está bem, é isso q importa!", reagiu Mariana Ximenes. "Kika, amor, que punk! Que bom que você tá bem", afirmou Maria Ribeiro. "Aconteceu o mesmo comigo. Já tem um tempo. É muito angustiante", relembrou Leo Jaime.

Procurada pelo Dia, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou "que de acordo com o comando do 2° BPM (Botafogo), até o momento, não houve acionamento para essa ocorrência".