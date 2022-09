MC Loma se diverte criando memes das fotos da filha, Melanie - Reprodução / Instagram

Publicado 28/09/2022 11:59

Rio - MC Loma, de 19 anos, usou as redes sociais, na última terça-feira, para fazer memes com as fotos da filha, Melanie. No Instagram, a cantora publicou diversos registros da menina, que nasceu no dia 09 de setembro, e escreveu algumas frases engraçadas nas legendas.

As imagens compartilhadas no perfil da cantora mostravam a bebê com um olhar de espanto e também, com expressões de queixa, além de virem acompanhadas de comentários como: "Já nasceu julgando"; "Pepethu?"; "Você disse que tá na hora do leitinho?"; e "Esquenta mais o meu leitinho tia, o leitinho tá frio".

A decisão de expor o rosto de Melanie para os fãs ocorreu na última segunda-feira. Na ocasião, MC Loma refletiu sobre a chegada da menina e dividiu algumas imagens de seu parto. "Dia que conheci o amor da minha vida, a minha melhor amiga, minha alma gêmea. Desde que você chegou, filha, meu mundo mudou para melhor. Você me tornou uma pessoa melhor, você é a minha melhor versão, te amo muito", escreveu a funkeira.

Nos comentários do post, famosos e seguidores reagiram aos cliques. "Vou morder", comentou Rebecca. "Que Deus abençoe vocês sempre", comentou Virginia Fonseca. "Gente, que criança mais linda", opinou um internauta. "Que fofinha", derreteu-se outro. "Aí que delícia, muito linda", destacou um terceiro.