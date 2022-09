Alexandre Nero se diverte com os filhos na Barra da Tijuca

Rio - Alexandre Nero, de 52 anos, curtiu o tempo livre desta quarta-feira para se divertir com os filhos, Noá e Inã, na Praça do Pomar, na Barra da Tijuca. O ator, que estava acompanhado da esposa, Karen Brusttolin, ajudou os pequenos a descerem em, uma barra de ferro, um dos brinquedos do local.

Nero está no elenco de "Travessia", de Gloria Perez, que estreia no dia 10 de outubro. Na obra, ele revive o advogado Stênio, de "Salve Jorge" (2012). O personagem começa a novela separado de Helô (Giovanna Antonelli) e a relação dos dois promete arrancar boas risadas do público.

