Zilu Godoi mostra preparativos para chegada de furacãoReprodução / Instagram

Publicado 28/09/2022 12:57

Rio - Zilu Godoi usou as redes sociais, na última terça-feira, para compartilhar os preparativos para chegada do furacão Ian, que se aproxima de Orlando, cidade onde ela vive nos Estados Unidos. No Instagram, a ex-esposa de Zezé di Camargo admitiu temer os impactos do fenômeno natural.

"Vocês acham que é brincadeira, mas não é. Essa casa aqui que eu moro é toda de vidro, paredes toda de vidro, a piscina. Vocês acham que não dá medo? Dá sim. O furacão está chegando, e a gente não sabe qual é a categoria ainda", contou ela, que retirou todos os objetivos de valor da área externa da casa e aproveitou para fazer um estoque de comida.

"Não sabemos se vai passar nessa madrugada ou de quarta para quinta, só estamos nos preparando, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se Deus quiser vai ser leve e não vai acontecer nada grave. Vamos nos preparar, né? Não tem o que fazer", desabafou Zilu.