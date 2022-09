Whindersson Nunes faz desabafo nas redes sociais - Reprodução / instagram

29/09/2022

Rio - Whindersson Nunes usou as redes sociais, na última quarta-feira, para fazer um desabafo sobre o momento atual de sua carreira artística. No Instagram, o humorista, que está em Punta Cana, na República Dominicana, admitiu que se afastará das redes sociais para focar em sua arte.

"Meus amigos, Estamos em momentos de transição, uma parada bem legal, vou dar uma descansada nos próximos meses. Vou passar um tempo tentando organizar, o que fazer com tudo o que está acontecendo na minha vida. Estou feliz, porque estou vivendo um dos melhores momentos, estou bem de boa", iniciou Whindersson no vídeo em que aparece dentro de uma banheira repleta de espuma.

"Hoje a minha felicidade parece que mudou o mundo, sabe? Felicidade virou terminar o dia bem, não destratar ninguém, ter meu momento no dia e não ter um momento a cada seis meses, sabe? Ter meu momento para curtir a própria consciência, só um pouquinho... Aí, meu irmão, show!", contou o artista.

"Vou focar em estudar algumas coisas e continuar trabalhando com o que eu gosto, que é arte. Eu sou artista, gente. Eu não consigo sumir, 'tá ligado'? Eu vou aparecer, porque eu gosto de aplauso. Gosto de me expressar da forma que quero me expressar e me fazer compreendido. Quando eu percebo que alguém compreendeu o que eu quis passar... Minha felicidade é isso", pontuou Whindersson.

O artista também fez questão de ratificar que seu afastamento das redes não é algo definitivo, pois aparecerá quando sentir que precisa se posicionar sobre algo. "Em vez de ficar fazendo o que os outros querem que eu faça, vou fazer minha 'parada' do jeito que meus fãs me entendam [...] Quando eu achar que tiver que aparecer aqui, aparecerei. Mas é isso", concluiu.