Sandy e mais artistas participam de festival em homenagem à esposa de Andreas Kisser, do Sepultura

Rio - Vários artistas se apresentaram no 'PatFest', na noite desta quarta-feira, em São Paulo. O festival foi criado em homenagem à esposa de Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, Patricia Perissinotto Kisser, que faleceu em julho deste ano, em decorrência de um câncer de cólon. Sandy, Dinho Ouro Preto, Badauí, Samuel Rosa, Nando Reis, Pitty, Titãs, Marisa Orth e Chitãozinho e Xororó, Os Pitais e a família de Patricia participaram do evento, que também arrecadou fundos para a Comunidade Compassiva.

Em uma publicação recente, Andreas Kisser explicou que o line up foi composto por artistas que estavam sempre nas playlists da Patricia e amigos que ela amava e admirava. O guitarrista e a mulher ficaram juntos por 32 anos e tiveram três filhos juntos, Yohan, Giulia e Enzo.

