Sabrina Sato e Bruna Marquezine falam sobre bom humor e positividade - Reprodução de vídeo

Sabrina Sato e Bruna Marquezine falam sobre bom humor e positividadeReprodução de vídeo

Publicado 29/09/2022 11:49

Rio - Sabrina Sato e Bruna Marquezine se encontraram durante a semana de moda em Paris, na França. A apresentadora aproveitou a oportunidade e entrevistou a atriz, no hotel que ela está hospedada. No bate-papo, exibido no "Saia Justa", do GNT, na noite desta quarta-feira, uma das estrelas de "Besouro Azul", da DC, contou que tem o costume de levar a vida com bom-humor.

fotogaleria

"Não me levo muito a sério. Prefiro dar risada, não é sempre que consigo. Não são todas as situações que nos permitem ter bom humor e lidar com leveza. Mas eu prefiro dar risada de mim mesma", disse Bruna. Em seguida, Sabrina lembrou que a atriz é divertida desde criança. "Sou debochada, o deboche é minha ferramenta de humor", destacou a artista.

Marquezine, no entanto, disse que é importante equilibrar o jeito positivo de levar a vida com a racionalidade. "Quando eu vejo pessoas que são muito positivas, me questiono se eu não tenho uma certa ingenuidade, uma falta de ter quebrado a cara um pouco, sofrido um pouco. Tem um meio do caminho que ainda não conquistei. É o lugar mais interessante de se estar, que é ser realista, mas conseguindo manter uma realidade positiva. Já vou pra derrota".

Na entrevista, Sabrina também relembrou o vídeo emocionante que Bruna publicou mostrando sua reação após ser escalada para o filme "Besouro Azul", da DC. A atriz conta que foi um choro de felicidade, mas ressaltou que passou por momentos difíceis meses antes. "Ali foi choro de alegria, mas um pouco antes, meses antes, eu estava chorando muito, sofrendo muito... Por estar muito desacreditada. Agora é divertido rir disso, agora é uma delícia rir disso. Mas enquanto eu estava passando por esse momento, foi uma fase que eu realmente não conseguia sorrir."

Veja o vídeo: