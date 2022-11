Simaria nega que tenha se apaixonado por Kaká Diniz, marido de sua irmã Simone - Reprodução / Youtube / Instagram

Simaria nega que tenha se apaixonado por Kaká Diniz, marido de sua irmã SimoneReprodução / Youtube / Instagram

Publicado 09/11/2022 09:48 | Atualizado 09/11/2022 09:50

Rio - Simaria Mendes, de 40 anos, falou sobre o boato de ter se apaixonado por Kaká Diniz, marido de Simone. Durante sua participação no podcast "Podcats", comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães, a cantora contou que alguns sites apontavam o rumor como motivo da crise na dupla sertaneja que formava com a irmã.

"Teve um [site], que não soube nem mentir, que foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido de irmã. Vão tomar no tabaco de vocês", disparou a artista.

No bate-papo, a cantora também negou o boato de que havia de relacionado com DJ Ivis após sua separação de Vicente Escrig, com quem foi casada por 14 anos. Na época, o músico estava em liberdade por pouco tempo, depois de ter agredido a ex-esposa, Pamella Holanda.

"Achei meu 'priquito' no lixo para dar a DJ Ivis?", indagou Simaria. "Uma mulher que nem eu, maravilhosa, inteligente, sensual, gata, que tem dinheiro e dois filhos lindos?", pontuou ela, que é mãe de Giovanna, de 10 anos de idade, e Pawel, de 7, frutos do antigo relacionamento com Escrig.