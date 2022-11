Gal Costa - Julia Rodrigues

Gal Costa

Publicado 09/11/2022 11:44 | Atualizado 09/11/2022 14:05

Rio - Vários artistas lamentaram a morte de Gal Costa, aos 77 anos, na manhã desta quarta-feira . Ainda não há informações sobre a causa do falecimento da cantora, uma das maiores vozes da música popular brasileira. Ela havia dado uma pausa nos shows após passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita em setembro.

Gilberto Gil foi um dos primeiros a se manifestar sobre a perda da amiga. "Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha", afirmou o artista, no Twitter.

Rita Lee: "O nome dela é Gal, a garota da voz de veludo…as forças de luz estão com você".

Em um vídeo enviado ao "RJTV", Maria Bethânia foi às lágrimas ao falar sobre a morte de Gal. "Em choque. Triste demais. Difícil demais. Nunca pensei um dia chegar a vocês pra falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou, com sua voz única, magistral, hoje, inteiro chora, como eu. Uma amiga, que mesmo longe, sempre mantive admiração e respeito. Que Deus a receba na sua mais pura luz", afirmou a cantora, de 76 anos.

Ivete Sangalo: "Gal trouxe todas nós consigo. Um privilégio viver no mesmo tempo que essa voz única absoluta. Obrigada Gal. Siga em paz".

Djavan: "Inacreditável pensar na vida sem Gal..."

Fafá de Belém: "Gal é (sim, É, porque ela sempre vai ser) uma das minhas inspirações como artista. Assisti a TODOS os shows dela, menos o último, porque eu estava esperando nossas agendas conciliarem. É muito difícil pra gente olhar a morte como uma coisa normal. Quando um artista morre, um pouco de nós vai junto. Porque nossas vidas são tocadas pela arte de quem se vai. E quando um ídolo morre, ele leva um pedaço da gente. Dos nossos sonhos, da nossa história. Quando Gal Costa morre, ela leva embora a rebeldia de todo um país. Estou muito abalada, atordoada, em choque. Gal, siga na luz. Obrigada por tudo!".

Zélia Duncan: "Ah, Brasil...que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim".



Ana Maria Braga: "Um baque no meu coração. A partida da Gal era uma das coisas inimagináveis. Um voz de doçura, de amor, de felicidade e que nunca se calará. Descansa em paz, divina e maravilhosa".

Antônio Tabet: "A brilhante Gal Costa morreu. Outra perda irreparável para a nossa cultura".

Armando Babaioff: "Ai Gal Costa. Tava preparado não. Apertou aqui. Já te coloquei pra tocar. Todos os aplausos pra ti serão poucos. Boa viagem".

Valesca Popozuda: "Que triste a morte de Gal Costa!! Que descanse e que a família fique bem, meus sinceros pêsames".

Thalita Rebouças: "Para tudo. A Gal morreu!!! Como assim??? Tão arrasada que nem sei. Todo o meu amor pra familiares e amigos".

Marcelo Freixo: "Tristeza. Gal Costa era brilhante, uma das maiores vozes da música brasileira. Uma perda irreparável pra nossa cultura. Meus sentimentos estão com seus familiares e amigos. Descanse em paz, querida Gal".

Márvio Lúcio, o Carioca: Que dia triste pra mim.. Morre Gal Costa. Triste demais, pra mim umas das vozes mais lindas do planeta. Que bom que seus fonogramas estão eternizados. Uma das artistas que mais admirava…".

Zezé Motta: "Ao longo de uma vida podemos achar que cada perda que passamos vamos ficando mais fortes, mas existem certas perdas que são muito duras de serem aceitas. É quase uma surra no coração, na alma. Gal minha amada, você estará sempre viva, aqui, no coração do Brasil. Descanse em paz".

Solange Couto: "Hoje o céu ganha mais uma bela voz para cantar com os anjos. Gal Costa foi uma das maiores vozes do nosso país, aqui fica meu respeito e orações para que Deus conforte toda família, amigos e fãs desta diva".