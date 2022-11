Maria Bethânia lamenta a morte de Gal Costa - Reprodução da TV Globo

Publicado 09/11/2022 13:16 | Atualizado 09/11/2022 16:07

Rio - Maria Bethânia foi às lágrimas ao falar sobre a morte da amiga, Gal Costa, na manhã desta quarta-feira, em um vídeo enviado ao "RJ1", da TV Globo. A cantora, de 76 anos, admitiu ter ficado muito surpresa com a notícia do falecimento, comentou sobre o momento difícil e expôs a admiração que sentia por ela.

"Em choque. Triste demais. Difícil demais. Nunca pensei um dia chegar a vocês pra falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou, com sua voz única, magistral, hoje, inteiro chora, como eu. Uma amiga, que mesmo longe, sempre mantive admiração e respeito. Que Deus a receba na sua mais pura luz", afirmou Bethânia.

Consideradas duas das maiores cantoras da história do Brasil, Gal e Bethânia também se notabilizaram pela amizade. Na década de 1970, fizeram parte do grupo Doces Bárbaros, com Caetano e Gilberto Gil. Em 1978, elas fizeram um dueto histórico na gravação de "Sonho Meu", de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, para o disco Álibi, de Maria Bethânia. Anos depois, se reencontraram na gravação de "Oração de Mãe Menininha", de Dorival Caymmi.

Nos final do ano 2000, Gal e Bethânia fizeram um show histórico no antigo Metropolitan, na Barra da Tijuca. Após muitos anos distantes, as duas estrelas da MPB voltaram a trocar mensagens afetuosas em 2018, quando gravaram a canção "Minha Mãe", para o álbum "A Pele do Futuro", lançado por Gal. Apesar de não terem dividido o estúdio, os fãs comemoraram bastante o "encontro" musical.

Mais recentemente, durante a pandemia, Bethânia enviou uma mensagem especial, que foi exibida na live feita por Gal em São Paulo, com direção da cineasta Monique Gardenberg.