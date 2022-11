Mineira Jessica Paes, de 31 anos, vence o concurso Miss Plus Size Nacional 2022 - Divulgação

Publicado 09/11/2022 15:48 | Atualizado 09/11/2022 16:21

Rio - Jessica Lacerda Paes, de 31 anos, é a vencedora da sétima edição do concurso 'Miss Plus Size Nacional', que aconteceu no Teatro Rival Refit, no Centro do Rio, na noite desta terça-feira. A modelo e empresária é natural de Belo Horizonte e vive com o marido e o filho de três anos na cidade de Teixeiras, na Zona da Mata de Minas Gerais.

"Trabalhei e estudei muito para chegar no concurso. Trenei muito em casa com meu marido no espelho. Vi muitos vídeos de outras misses e tentei mostrar ousadia e simpatia no concurso. Hoje uso minhas redes sociais para incentivar as mulheres a se amarem e aceitarem seu corpo", afirma Jessica, que fala sobre sua relação com o corpo.

"Minha história com meu corpo começou bem cedo. Com apenas seis anos comecei minha primeira dieta. Minha mãe veio de uma criação onde foi punida e humilhada por não ser magra como seus irmão, logo ela queria que comigo fosse diferente para que aquele sofrimento não se repetisse. Mas é claro essa obsessão por ser magra para ser amada teria consequências. Com apenas 13 anos desenvolvi compulsão alimentar pela restrição exagerada e com ela a bulimia", relembrou.

A modelo também recordou que sua mãe teve medo de incentivá-la, quando mais nova, a ser modelo com medo dela sofrer. "Minha relação com a minha mãe é excelente, só vim para o concurso com muita ajuda dela. Ela tinha medo de eu sofrer. Mas me afastei dos meus sonhos de criança. Sempre amei a moda e sonhava em pisar em uma passarela. Minha mãe, astuta, me disse que eu poderia ser estilista de noiva e que no mundo fashion não cabia alguém com o meu peso", comentou.

Aos 18 anos, Jessica soube do 'mundo plus size'. "Aos 18 anos um olheiro me disse a respeito do mundo plus. Fiz meu primeiro curso de passarela, porém não era a hora, pois não aceitava ser uma mulher gorda. Com toda aquela confusão em minha mente, me tornei alvo fácil para um relacionamento abusivo a busca por ser amada e aceita me levaram a uma estrada escura. Sofri abusos psicológicos, físicos e sexuais, mas intrigantemente esse caminho apresentou me algo que eu não conhecia, o amor próprio".

Confira a lista completa das vencedoras do concurso:

- Miss Plus Size Nacional 2022 - Jessica Lacerda Paes (MG)



- 1° Princesa Nacional 2022 - Magda Souza (ES)



- 2° Princesa Nacional 2022 - Aynah Mattos (CE)

- Miss Plus Size Simpatia Nacional 2022 - Tais da Silva (RS)



- Miss Plus Size Fotogenia Nacional 2022 - Paloma Santos (RJ)



- Miss Plus Size Elegante Nacional 2002 - Giovanna Girardi (RS)

- Miss Plus Size Turismo Nacional 2022- Juliana Petry (MT)



- Miss Plus Size G Mais Nacional 2022 - Amanda Nunes (MG)



- Miss Plus Size Curvy Nacional 2022 - Yana Lobo (CE)



- Miss Plus Size Master Nacional 2022 - Zana Coutinho (RJ)

- Miss Plus Size Popularidade Nacional 2022 - Tainá de Andrade (MT)