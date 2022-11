Gal Costa morre aos 77 anos em São Paulo - Arquivo O DIA

Gal Costa morre aos 77 anos em São PauloArquivo O DIA

Publicado 09/11/2022 15:29

Rio - Chico Buarque suspendeu os shows que faria, no fim de semana, em Salvador, na Bahia. No último domingo, o cantor de 78 anos foi diagnosticado com covid-19 e se recuperava da doença quando foi pego de surpresa com a morte de Gal Costa , nesta quarta-feira. Em nota publicada no Instagram, a assessoria do compositor informou a decisão do artista de manter a suspensão das apresentações após o falecimento da amiga.

fotogaleria

"No domingo à noite, Chico Buarque testou positivo para covid e as apresentações que aconteceriam este fim de semana na Concha Acústica, em Salvador, estavam em suspenso, aguardando orientação médica. Ainda que se recuperasse a tempo de realizar os shows, o impacto da notícia da morte de Gal Costa, esta manhã, deixou o cantor e compositor sem condições emocionais de seguir com a agenda", diz o comunicado.



A nota ainda garante que novas informações sobre os shows que aconteceriam nos dias 11, 12 e 13 de novembro serão divulgadas em breve.

Chico Buarque e Gal Costa se apresentaram juntos, em março deste ano, no 'Show de Verão' da Mangueira. Esta foi a primeira vez que os dois dividiram o palco desde 1994, quando cantaram no programa "Som Brasil" em comemoração pelo aniversário de São Paulo.

Gal Costa morre aos 77 anos em São Paulo

A cantora Gal Costa, de 77 anos, uma das maiores vozes da música popular brasileira, morreu na manhã desta quarta-feira, em São Paulo. Ainda não há informações sobre a causa da morte da artista. "É com profunda tristeza e o coração apertado que comunicamos o falecimento da cantora Gal Costa, na manhã desta quarta-feira, 9 de novembro, em São Paulo. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas posteriormente", diz mensagem postada pela equipe da cantora no Instagram.

A veterana era uma das atrações do festival Primavera Sound, na capital paulista, que aconteceu no final de semana passado, mas cancelou sua participação no evento. Em setembro deste ano, a artista passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Por recomendações médicas, ela ficaria afastada dos palcos até este mês. A cantora já tinha shows da turnê "Várias Pontas de Uma Estrela", em que revisitava grandes sucessos dos anos 80, marcadas para dezembro e janeiro.

Gal Costa deu voz a clássicos da MPB como "Baby", "Meu nome é Gal", "Chuva de Prata", "Meu bem, meu mal", "Pérola Negra" e "Barato total".