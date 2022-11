João Figueiredo fala sobre relação com sogra, Xuxa Meneghel - Reprodução / Instagram

Publicado 09/11/2022 13:56

Rio - João Figueiredo usou as redes sociais, na terça-feira, para interagir com seus seguidores e falou um pouco sobre sua relação com Xuxa. No Instagram, o cantor, que é casado com Sasha Meneghel, brincou ao falar sobre o que costuma fazer com a sogra quando a encontra.

"Como é ser genro da Xuxa?", quis saber um internauta. "É bem legal, tem umas coisas bem diferentes", iniciou o artista.

"Quando a gente se encontra a gente canta 'Ilariê' de trás para frente, ouvimos os discos ao contrário, é bem legal", acrescentou, divertido, referindo-se a uma "lenda urbana" dos anos 90, que afirmava que se as músicas da loira fossem tocadas ao contrários, expressavam determinadas "mensagens satânicas".

João e Sasha estão juntos desde 2019 e se casaram em maio de 2021. Na ocasião, os dois optaram por uma cerimônia discreta, em Angra dos Reis, que contou com a presença de amigos e familiares.