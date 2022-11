Tom Brady - Maddie Meyer/AFP

Tom BradyMaddie Meyer/AFP

Publicado 09/11/2022 12:30 | Atualizado 09/11/2022 12:38

Rio - Após o divórcio com Gisele Bündchen, Tom Brady se pronunciou em seu podcast, "Let’s Go!" sobre como tem lidado com a situação. Casados desde 2009. os dois confirmaram a separação no final de outubro, depois de meses de rumores uma crise no casamento. O jogador de futebol americano, de 45 anos, falou que sua inpiração nessa nova fase vem da filha Vivian, de 9 anos.

fotogaleria

"Minha filha sempre me diz: 'Pai, você não faz uma cara feliz [jogando]'. E eu estou tentando! Eu gostaria de ter mais consciência de como é a carranca, mas estou fazendo o meu melhor para tentar chegar a um lugar melhor e ter mais paz de espírito”, continuou o quarterback da NFL.





Brady reparou como a filha está sempre animada para vê-lo jogar, e se autodenomina como "líder de torcida número 1". Além da filha caçula, o jogador também é pai de Benjamin, de 12 anos, ambos frutos do casamento com Gisele. E com a ex-namorada, Bridget Moynahan, teve Jack, de 15.