Ludmilla Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2022 10:07 | Atualizado 30/11/2022 10:18

Rio - Ludmilla usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para avisar aos fãs que já estava a caminho do Catar, onde se apresentará na Copa do Mundo de 2022. No Twitter, a cantora afirmou que pretende dar voz à comunidade LGBTQIAP+ durante sua estadia no país, que criminaliza a união homoafetiva e também desrespeita os direitos das mulheres.

fotogaleria

"Estou embarcando para o Catar, levando a minha música pra um dos eventos esportivos mais importantes do mundo. Desde que recebi o convite, fiquei pensando em como poderia contribuir com as causas LGBTQIAP+ além da minha existência, resistência e tudo que represento. Pra mim, não faria sentido não devolver algo para minha comunidade, já que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIAP+ no mundo", iniciou a cantora, que é casada com a bailarina Brunna Gonçalves.

Na sequência, a artista revelou que conseguiu uma parceria comercial para auxiliar financeiramente instituições que trabalham em prol dos direitos dos LGBTs, a partir do ano que vem. "Tive a ideia de começar um movimento de apoio a instituições que apoiam pessoas da comunidade, seja com iniciativas criativas, de acolhimento ou recursos básicos. Iremos escolher cinco instituições para apoiar durante todo o ano de 2023", pontuou. "Conhece alguma? Deixe aqui e em breve volto com novidades!", finalizou Ludmilla.