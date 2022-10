Copa do Mundo do Catar será disputada entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro - Divulgação

Publicado 24/10/2022 18:25

A ONG americana Human Rights Watch (HRW) emitiu um relatório nesta segunda-feira denunciando casos de violência contra pessoas LGBTQIA+ no Catar, sede da próxima Copa do Mundo. A instituição cobra que a Fifa pressione o país árabe para garantir proteção aos membros da comunidade.



A HRW informou que o Departamento de Segurança Preventiva do Catar prendeu pessoas LGBTQIAP+ de maneira arbitrária e as submeteu a tratamento inadequado. A homossexualidade é considerada crime no país árabe.



A ONG relatou que entre 2019 e 2022 ocorreram seis casos de agressões por parte da polícia do Catar, sendo cinco deles com abuso verbal e físico durante o encarceramento das pessoas da comunidade.



"Enquanto o Catar se prepara para receber a Copa do Mundo, forças da segurança estão abusando de pessoas LGBT simplesmente por serem quem são, aparentemente confiantes de que o abuso não vai ser reportado e checado - disse a pesquisadora da HRW Rasha Younes.



A ONG entrevistou pessoas LGBTQIAP+ que sofreram abusos no país árabe e coletou diversos relatos de violência.



"O Governo deve tomar medidas imediatamente contra esse abuso e a Fifa deve puni-lo para garantir uma reforma de longo prazo que proteja as pessoas LGBT de discriminação e violência", cobrou Rasha.