Neymar e Hakimi fizeram dupla entrosada em treino recreativo do PSG - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 24/10/2022 17:44

Na véspera do confronto contra o Maccabi Haifa, de Israel, pela Liga dos Campeões, o elenco do PSG fez o tradicional rachão no treino, que teve Neymar e Hakimi como uma dupla bastante entrosada. O brasileiro publicou um vídeo com lances de gols dos dois em tabelinhas, levando-o a brincar e comparar com um dos ataques históricos do Brasil em Copas do Mundo.

"Bebeto e Romário do rachão, tá ligado?", falou Neymar.



O time de Neymar e Hakimi venceu o rachão, o que levou a muitas comemorações de Navas, Marquinhos, Eikitike, Vitinha e Soler, além da dupla.

E no jogo para valer, nesta terça às 16h, o PSG pode garantir a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Líder do Grupo H com oito pontos, a equipe francese só precisa vencer em casa.