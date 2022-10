Técnico da Itália, Roberto Mancini não conseguiu classificação para a Copa do Mundo - Claudio Villa/Divulgação/FIGC

Publicado 24/10/2022 16:22

O técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, entrou em contato com o Monza e convidou o lateral-esquerdo brasileiro Carlos Augusto a representar a Azzurra. O treinador, agora, irá ligar diretamente para o atleta na tentativa de convencê-lo. A informação é do "Lance!".

O jogador, que vestiu a camisa do Corinthians entre 2018 e 2020, sonha em defender a seleção brasileira. O lateral tem passagem pela Amarelinha na categoria sub-20, mas não descarta defender a Itália, já adaptado ao país e a liga. O jovem de 23 anos, inclusive, já tirou cidadania do país.

Com isso, Carlos Augusto tem a chance de se juntar a uma legião de brasileiros naturalizados que defendem a Azzurra. No atual plantel estão Jorginho, meia do Chelsea, Emerson Palmieri, lateral do West Ham, e Rafael Tolói, zagueiro da Atalanta.



Titular do Monza, o lateral-esquerdo disputou 11 partidas na temporada e tem um gol marcado. O clube, por sua vez, ocupa apenas a 15ª colocação do Campeonato Italiano.

Fora da Copa do Mundo do Catar, a Itália disputará dois amistosos, contra Albânia e Áustria, em novembro. Em março de 2023, a Azzurra entrará em campo pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024, torneio em que sustenta o posto de último campeão.