Rodrigo MunizDivulgação / Middlesbrough

Publicado 24/10/2022 15:20

Rio - Revelado pelo Flamengo, o atacante Rodrigo Muniz, de 21 anos, atua pelo Middlesbrough. O jogador se destacou no ano passado e acabou negociado com o Fulham, que o emprestado para o clube que atua na Segundona da Inglaterra. No entanto, por pouco, o seu destino acabou não sendo outro. Ele recebeu outras propostas e acabou não aceitando por conta de conselhos de Renato Gaúcho e de Filipe Luís.

Em entrevista à ESPN, o jovem recordou uma conversa que teve com o treinador. Na ocasião, Muniz havia recebido uma proposta para atuar no futebol árabe e se sentiu tentado a aceitar por conta das altas cifras. Renato, no entanto, foi bastante direto com o atacante.

"Chegou o Renato Gaúcho, estávamos em Brasília, estava acontecendo algumas coisas no clube. Fui no quarto dele conversar sobre essa saída. Brincou até comigo: ‘Você está de sacanagem. Você tem proposta da Europa e de Dubai e você quer ir para Dubai?’. Expliquei para ele, que falou: ‘Europa e Dubai? Não tem escolha. De Dubai você não vai para a Europa. Da Europa você pode ir para Dubai’", disse.

Além do treinador, Filipe Luís foi mais uma pessoa que fazia parte do dia-a-dia do Flamengo a aconselhar Muniz em relação a proposta do clube do Oriente Médio. "O Filipe Luís foi um cara que teve o dedo na minha escolha. Conversava direto comigo: ‘Você vai para Dubai, ganhar dinheiro e aí? Você sabe que vai jogar na Europa’. Eu pensando, porque tinha o sonho da Europa, mas meu maior sonho era ajudar minha família. Se fosse para Dubai, minha família ficaria bem. Graças a Deus as coisas aconteceram, vim para a Europa e estou tendo oportunidade de jogar", disse.

O Flamengo acabou negociando Rodrigo Muniz com o Fulham no ano passado por cerca de R$ 50 milhões. Pelo clube inglês, o jovem atuou em 28 jogos e fez cinco gols. Emprestado ao Middlesbrough, o atacante entrou em campo em 11 jogos e marcou duas vezes.