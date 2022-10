Astrid Wett - Reprodução / Instagram

Astrid WettReprodução / Instagram

Publicado 24/10/2022 14:22

Rio - Tem sido bastante comum atletas abandonarem suas carreiras no esporte e utilizarem a plataforma de conteúdo adulto "OnlyFans" por conta do retorno financeiro. Porém, a modelo Astrid Wett resolveu fazer o caminho inverso. Aos 22 anos, ela está abandonando o site para se dedicar inteiramente ao boxe.

fotogaleria

“Eu queria mostrar a todos que uma estrela pornô pode fazer algo diferente. Com o boxe, eu queria ser respeitada e que as pessoas mudassem de opinião sobre garotas como eu”, afirmou.

Astrid ficou famosa nas redes sociais por uma ligação com o esporte. Torcedora do Chelsea, a modelo aparece nas redes sociais sempre vestida com as cores da equipe de Londres. No total, ela tem mais de 306 mil seguidores no Instagram.