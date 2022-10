Endrick, de 16 anos, é uma das joias da base do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Endrick, de 16 anos, é uma das joias da base do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 24/10/2022 12:59

Sensação do Palmeiras em 2022, o atacante Endrick, de 16 anos, já despertou o interesse dos gigantes do futebol europeu. Segundo informações do jornal espanhol "Sport", o Paris Saint-Germain, da França, fez uma oferta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões) pelo jogador, mas o Alviverde rejeitou.

Endrick, de 16 anos, subiu para o profissional na reta final desta temporada e tem recebido oportunidades aos poucos. Multicampeão e artilheiro na base, o atacante se destacou em categorias acima da sua idade e é considerado a grande joia do futebol brasileiro para o futuro.

O Palmeiras entende que ainda é cedo para negociar o jogador. A multa rescisória do contrato de Endrick atualmente é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 313 milhões). O atacante assinou o primeiro vínculo profissional em julho deste ano.

Em 2022, Endrick foi o destaque do Palmeiras nas conquistas da Copa São Paulo de Futebol Junior, Copa do Brasil Sub-17 e Brasileirão Sub-20. Ele marcou gols em todas as decisões. No profissional, entrou em campo contra o Coritiba, São Paulo e Avaí, e soma uma assistência.